SEC разрешит розничным инвесторам автоматически голосовать за решения менеджмента Exxon

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США не намерена блокировать план нефтегазового гиганта Exxon Mobil по автоматизации голосования розничных инвесторов в соответствии с позицией менеджмента, пишет Financial Times со ссылкой на письмо SEC.

Exxon до начала сезона голосования по доверенности в 2026 году планирует предоставить розничным инвесторам возможность автоматически голосовать в соответствии с позицией руководства компании, если не будет выбрано иное.

По словам экспертов в области управления, на которых ссылается FT, такая мера обеспечит руководству компании мощную поддержку акционеров и затруднит продвижение активистских инициатив.

SEC наверняка будет рекомендовать внедрить подобную систему и другим американским компаниям, говорят эксперты.

Розничные инвесторы составляют около 40% всех акционеров Exxon. При этом три четверти таких инвесторов обычно не голосуют из-за временных затрат на ознакомление со всеми предложениями акционеров, отмечает компания.

"Мы хотим устранить этот пробел", - заявляет Exxon. По ее словам, группы активистов часто пользуются им для "продвижения политических целей в ущерб акционерной стоимости".

Инвесторы-активисты в последние годы неоднократно выдвигали предложения о принятии руководством Exxon дополнительных мер в области борьбы с изменением климата.