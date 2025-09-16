Поиск

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Режим сокращенной четырехдневной рабочей недели на "АвтоВАЗе", который планируется ввести на предприятии с 29 сентября, как ожидается, продлится до 6 месяцев, но может быть отменен до истечения этого срока при улучшении ситуации на авторынке, говорится в материалах профсоюзной организации автопроизводителя.

Соответствующие планы обсуждались на общезаводской конференции работников "АвтоВАЗа" по итогам выполнения коллективного договора в I полугодии 2025 года, которая состоялась на прошлой неделе.

"В целях сохранения рабочих мест и трудового коллектива, а также недопущения массового сокращения работников предприятия планируется введение режима четырехдневной неполной рабочей недели с 29 сентября 2025 года сроком на шесть месяцев", - говорится в материалах презентации вице-президента по персоналу и социальной политике "АвтоВАЗа" Дмитрия Михаленко.

В презентации отмечается, что "при улучшении ситуации с продажами автомобилей режим четырехдневной рабочей недели будет отменен".

Согласно презентации, уже в I полугодии 2025 года на "АвтоВАЗе" был принят ряд мер по повышению занятости, направленных на сохранение коллектива. Речь идет, в частности, об увеличении выпуска запчастей, организации дополнительных ремонтов оборудования, работ по улучшению условий труда, содержанию и благоустройству территорий, обучению и переобучению сотрудников.

"Для поддержания уровня доходов работников руководство предприятия обратилось в федеральный и региональные органы власти с просьбой о выделении средств для организации временных работ", - сказано в презентации Михайленко.

Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев подтвердил "Интерфаксу" факт перехода концерна на режим четырехдневной рабочей недели с 29 сентября сроком на 6 месяцев, до 28 марта 2026 года.

Возможный переход "АвтоВАЗа" на сокращенный график производства с 29 сентября пресс-служба концерна анонсировала 22 июля, отметив тогда, что финальное решение о том, перейдет ли компания на четырехдневку, будет принято в начале осени. В пресс-службе "АвтоВАЗа" не ответили на вопрос о том, утверждено ли решение на данный момент.

Между тем, ряд СМИ параллельно с официальным июльским заявлением "АвтоВАЗа" о возможном переходе на четырехдневку публиковали копию соответствующего внутреннего приказа компании (№283), датированного 21 июля, в котором обозначались сроки сокращенной четырехдневной рабочей недели - с 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года.

По данным "Автостата", продажи легковых автомобилей Lada в РФ за 8 месяцев 2025 года упали на 24,9%, до 211,331 тыс. шт.

