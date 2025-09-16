ЦБ зарегистрировал допэмиссию "Озон Фармацевтики" в пользу основателя для завершения сделки SPO

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о регистрации проспекта и дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО "Озон Фармацевтика", говорится в сообщении фармкомпании.

В рамках допэмиссии компания планирует разместить по открытой подписке 78,5 млн обыкновенных акций. Номинал акции - 0,02 рубля. Цена размещения составит 42 рубля, что соответствует цене SPO.

По данным компании, дополнительная эмиссия - финальный этап структуры сделки SPO "Озон Фармацевтики", в рамках которой были размещены 65,9 млн акций. Продающим акционером выступила "дочка" компании - ООО "Озон", которая получила акции от основателя и председателя совета директоров "Озон Фармацевтики" Павла Алексенко на основании договора займа ценных бумаг.

Согласно изначально озвученным планам, после допэмиссии количество акций во владении Алексенко вернется к значениям до SPO.

Оставшиеся акции предлагаются акционерам пропорционально их доле в уставном капитале компании по состоянию на 30 июня 2025 года через механизм преимущественного права.

Срок действия преимущественного права: с 17 сентября по 2 октября 2025 года включительно, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, в октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на "Мосбирже" объемом 3,45 млрд рублей, а в июне этого года в ходе SPO привлекла 2,8 млрд рублей.

Средства привлекаются для реализации стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.

Согласно списку аффилированных лиц за I полугодие 2025 года, Алексенко принадлежит 33,5872% акционерного капитала "Озон Фармацевтики", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5775% и 10,9261% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске (ООО "Озон") и ОЭЗ "Тольятти" (ООО "Озон Фарм", ООО "Медика", ООО "Мабскейл"). Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.