Уолл-стрит слабо снизилась в ожидании решения Федрезерва

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили небольшим снижением сессию во вторник, участники рынка ждали итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и оценивали статданные из США.

Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены, что стоимость заимствований будет снижена впервые с декабря прошлого года. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 б.п.

Старший стратег Bank of America Майкл Хартнетт полагает, что подъем мировых фондовых рынков продолжится в ближайшее время за счет ожиданий роста глобальной экономики. По последнему опросу банка, 28% управляющих фондами нарастили долю акций в портфелях, а оптимизм в отношении экономического роста достиг пика почти за год: лишь 16% инвесторов ожидают ослабления экономики.

Кроме того, почти половина участников опроса BofA рассчитывают на четыре или более снижения ставки ФРС в ближайшие 12 месяцев.

Тем временем во вторник стало известно, что розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2%, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в Штатах в августе увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель сократился на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Акции Oracle Corp. подорожали на 1,5% на сообщениях СМИ о том, что компания может поучаствовать в сделке, которая позволит сохранить операции TikTok в США. Условия возможного соглашения пока не разглашаются, однако ожидается, что его участником станет консорциум крупных американских компаний.

Капитализация Dave & Buster's Entertainment рухнула на 16,7% из-за слабой отчетности оператора ресторанов и развлекательных заведений.

Рыночная стоимость Chipotle Mexican Grill поднялась на 1,9% после того, как сеть ресторанов мексиканской кухни увеличила размер программы обратного выкупа акций.

Microsoft Corp. повысила квартальные дивиденды на 10%, до 91 цента на акцию, но бумаги ИТ-гиганта подешевели на 1,2%.

Цена акций Warner Bros Discovery упала на 6,2%. Аналитики TD Cowen ухудшили рекомендации для них до "держать" с "покупать".

Котировки акций Ralph Lauren Corp. снизились на 0,4%, так как прогноз выручки производителя модной одежды на ближайшие три года разочаровал аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,27% и составил 45757,9 пункта. Самое резкое снижение в составе индикатора продемонстрировали акции UnitedHealth Group, упавшие на 2,3%, тогда как цена бумаг Chevron Corp., Amazon.com Inc. и Caterpillar выросла более чем на 1%.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,13% - до 6606,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,07% и составил 22333,96 пункта.

