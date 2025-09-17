Японский экспорт в августе незначительно снизился

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в августе сократился на 0,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщил японский Минфин.

Снижение экспорта отмечается четвертый месяц подряд, однако его темпы были самыми слабыми за этот период.

Объем японского импорта в августе снизился на 5,2% в годовом выражении.

Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение экспорта в августе на 1,9% и сокращение импорта на 4,2%.

Дефицит торгового баланса Японии в августе составил 242,5 млрд иен ($1,66 млрд) по сравнению с 711,4 млрд иен годом ранее. В июле был зафиксирован дефицит в 118,4 млрд иен.

Экспорт в США в августе упал на 13,8% на фоне введения американских пошлин на автомобили и микропроцессоры.

Поставки в Китай сократились на 0,5%, в страны АСЕАН - на 2,8%, тогда как экспорт в Евросоюз вырос на 5,5%, в Россию - на 11,8%.

Импорт из США подскочил на 11,6%, из Китая - на 2,1%. В то же время закупки товаров в Южной Корее упали на 16,3%, из ЕС - на 18,2%, из России - на 21,1%, с Ближнего Востока - на 20,3%, из стран АСЕАН - на 4,6%.