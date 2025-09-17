Поиск

Nokia создаст департаменты ИИ и корпоративного развития

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia сформирует две новых команды для укрепления потенциала в области технологических инноваций и дополнительной поддержки развития бизнеса.

Одна из команд сосредоточится на искусственном интеллекте и других технологиях, другая будет представлять собой организацию по корпоративному развитию. Обе приступят к работе в начале октября, сообщила компания.

"Отдельная организация в сфере технологий и ИИ будет важным активом для нас и наших клиентов, - сказал глава Nokia Джастин Отар. - Новая организация по корпоративному развитию ускорит эволюцию и реализацию нашей стратегии и поддержит наш бизнес".

По его словам, Nokia необходимо сфокусироваться на тех направлениях, где можно "сильнее выделиться за счет наших основных технологий, укрепить потенциал в областях безопасности и ИИ, а также максимизировать ценность партнерств".

С 1 октября к компании присоединятся Паллави Махаджан и Константин Овчарек. Первая займет пост главного директора по технологиям и ИИ, второй - главного директора по корпоративному развитию.

Махаджан работала в Intel на руководящих должностях, связанных с дата-центрами, ИИ и сетями, и занимала высокие инженерные посты в Hewlett Packard Enterprise и Juniper Networks.

Овчарек недавно основал консалтинговую компанию в области технологий и ИИ, а до этого работал главным директором по стратегии и главным операционным директором Hewlett Packard Enterprise. Кроме того, он занимался стратегическим управлением в American International Group.

Между тем главный директор по стратегии и технологиям Nokia Нишант Батра решил покинуть пост.

Nokia
