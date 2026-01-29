Nokia сократила квартальную чистую прибыль в 1,5 раза при выручке лучше прогноза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia в четвертом квартале 2025 года сократил чистую прибыль в 1,5 раза, при этом его скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 544 млн евро против 820 млн евро годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась на 11% - до 880 млн евро.

Квартальная выручка Nokia составила 6,125 млрд евро против 5,983 млрд евро годом ранее. Показатель без учета курсовых разниц вырос на 3%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль в 834 млн евро при выручке в 6,11 млрд евро.

Доход подразделения Nokia в сфере сетевой инфраструктуры увеличился на 19% без учета курсовых разниц. Выручка в сегменте "облачных" решений сократилась на 11%, в подразделении оборудования для мобильных сетей связи - на 2%.

По прогнозу компании, ее операционная прибыль без учета разовых факторов в 2026 году составит 2-2,5 млрд евро (2,02 млрд евро в 2025 году).

Совет директоров компании утвердил квартальные дивиденды в размере 0,03 евро на акцию. Выплата запланирована на 12 февраля, закрытие реестра - 3 февраля.

За последние 12 месяцев капитализация Nokia выросла на 15,8%.