Поиск

Nokia сократила квартальную чистую прибыль в 1,5 раза при выручке лучше прогноза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia в четвертом квартале 2025 года сократил чистую прибыль в 1,5 раза, при этом его скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 544 млн евро против 820 млн евро годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась на 11% - до 880 млн евро.

Квартальная выручка Nokia составила 6,125 млрд евро против 5,983 млрд евро годом ранее. Показатель без учета курсовых разниц вырос на 3%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль в 834 млн евро при выручке в 6,11 млрд евро.

Доход подразделения Nokia в сфере сетевой инфраструктуры увеличился на 19% без учета курсовых разниц. Выручка в сегменте "облачных" решений сократилась на 11%, в подразделении оборудования для мобильных сетей связи - на 2%.

По прогнозу компании, ее операционная прибыль без учета разовых факторов в 2026 году составит 2-2,5 млрд евро (2,02 млрд евро в 2025 году).

Совет директоров компании утвердил квартальные дивиденды в размере 0,03 евро на акцию. Выплата запланирована на 12 февраля, закрытие реестра - 3 февраля.

За последние 12 месяцев капитализация Nokia выросла на 15,8%.

Nokia Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг считает нужным выравнять комиссии маркетплейсов для импортных и российских товаров

Сбербанк оценил объем похищенных мошенниками средств в 2025 г. в 280-285 млрд руб.

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

Минпромторг предложил распространить на весь легпром льготную ставку по страховым взносам в 7,6%

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,2% на новости о соглашении с Carlyle по зарубежным активам

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

 "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

Brent подорожала на геополитических рисках до $69,29 за баррель

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8270 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });