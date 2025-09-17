Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Производители гречневой крупы в августе по сравнению с июлем повысили цены на свою продукцию на 10,5%, сообщил Росстат в среду.

Причем в предыдущие месяцы цены снижались. По данным ведомства, опубликованным ранее, средние цены производителей гречневой крупы в июле составили 26 377 рублей за тонну против 26 653 рубля в июне. Цены производителей гречихи в июле незначительно выросли - до 11 490 рублей за тонну против 11 404 рубля в июне.

Средние потребительские цены на гречневую крупу в июле немного припали по сравнению с июнем - до 77,01 рубля за кг с 77,64 рубля за кг.

По сравнению с началом текущего года все цены снижались.

Производство гречневой крупы за 7 месяцев снизилось на 5%, до 296,9 тыс. тонн, в том числе в июле - на 5,2%, до 43,1 тыс. тонн.

По данным Росстата, посевные площади под гречихой в этом году сократились на 31,7%, до 746 тыс. га.

Между тем, как считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, такое снижение традиционно для 4-5 летнего производственного цикла. "Рост производства в предыдущие годы создал большие запасы гречихи, которые могут спокойно храниться несколько лет. Они обеспечивают определенную подушку безопасности", - заявил Рылько "Интерфаксу".

По его словам, только в крупных заготовительных и перерабатывающих предприятиях, без сельхозорганизаций, запасы гречихи, по данным на 1 июля, составляли 180 тыс. тонн гречихи, год назад - 118 тыс. тонн. "Это большое запас. У аграриев гречиха тоже может храниться в течение нескольких лет", - добавил он.

Потребности РФ в гречневой крупе оценивается в 410 тыс. тонн в год.