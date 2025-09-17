Росстат оценил рост цен на бензин в РФ с 9 по 15 сентября в 0,45%

С начала года отмечается рост на 7,7%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 сентября выросли на 0,45% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на 0,60% с 19 по 25 августа, на 0,43% с 12 по 18 августа, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 15 сентября увеличились на 7,69%, по темпам роста почти вдвое обогнав уровень общей инфляции (4,08% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 15 сентября была на уровне 62,89 руб. (на 8 сентября - 62,61 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 59,63 руб. (59,35 руб.), АИ-95 - 65,07 руб. (64,78 руб.), АИ-98 - 85,20 руб. (85,04 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 9 по 15 сентября выросли на 0,22% после повышения на 0,24% со 2 по 8 сентября, на 0,07% с 26 августа по 1 сентября, на 0,11% с 19 по 25 августа, на 0,01% с 12 по 18 августа. С начала года дизтопливо подорожало на 2,55%. Средняя цена ДТ в стране на 15 сентября составляла 71,88 руб. за литр (неделей ранее 71,73 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).