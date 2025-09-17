Поиск

Росстат оценил рост цен на бензин в РФ с 9 по 15 сентября в 0,45%

С начала года отмечается рост на 7,7%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 сентября выросли на 0,45% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на 0,60% с 19 по 25 августа, на 0,43% с 12 по 18 августа, сообщил в среду Росстат.

ЭкономикаЦена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекордыЦена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекордыЧитать подробнее

По отношению к началу года цены к 15 сентября увеличились на 7,69%, по темпам роста почти вдвое обогнав уровень общей инфляции (4,08% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 15 сентября была на уровне 62,89 руб. (на 8 сентября - 62,61 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 59,63 руб. (59,35 руб.), АИ-95 - 65,07 руб. (64,78 руб.), АИ-98 - 85,20 руб. (85,04 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 9 по 15 сентября выросли на 0,22% после повышения на 0,24% со 2 по 8 сентября, на 0,07% с 26 августа по 1 сентября, на 0,11% с 19 по 25 августа, на 0,01% с 12 по 18 августа. С начала года дизтопливо подорожало на 2,55%. Средняя цена ДТ в стране на 15 сентября составляла 71,88 руб. за литр (неделей ранее 71,73 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"

Решетников заявил, что к миграции будут подходить по принципу "приехал - заработал - уехал"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });