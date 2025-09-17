Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бензин Аи-92 на "Петербургской бирже" второй день подряд обновляет рекорды, в среду по индексу европейской части России (по нему рассчитывается топливный демпфер для нефтяных компаний) он достиг уровня 73 208 рублей за тонну, судя по сайту биржи.

Предыдущий исторический максимум цены Аи-92 был достигнут во второй половине августа-2025 - 72 663 рубля за тонну.

При этом стоимость Аи-92 гораздо выше текущей демпферной отсечки (66 495 рублей за тонну), а также выше потенциальной отсечки (69 518 рублей за тонну), если она будет скорректирована, что обсуждают сейчас регуляторы.