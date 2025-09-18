Рынок акций РФ открылся в основную сессию незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне позитивных данных Росстата по инфляции, ожиданий санкционных новостей и сохраняющейся геополитической напряженности; сдерживающим фактором для покупателей выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $67,8 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов не претерпели существенных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2813,64 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1067,92 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%, лидерами отката выступили бумаги ПАО "Полюс" (-1,1%), выросли акции "Яндекса" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 сентября, составляет 82,9987 руб. (+16,28 копейки).

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 15 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 сентября замедлилась до 8,10% с 8,16% на 8 сентября (и 8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,02% с 8,10% на 8 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

В среду стало известно, что инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года (12,5%), следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).

Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2025 года выросли относительно предыдущего месяца на 1,1% после увеличения на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), снижения на 1,3% в июне и также на 1,3% в мае, сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале сентября аналитики ожидали повышения цен производителей в августе на 0,4%. За январь-август снижение цен промпроизводителей составило 2,1%.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило в среду, что ряд европейских дипломатов считает, что президент США Дональд Трамп ставит перед ЕС условия, при выполнении которых, по его словам, Вашингтон согласится нарастить санкционное давление на РФ, таким образом, чтобы Евросоюз не мог их выполнить.

"Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвигает условия, зная, что ЕС их не удовлетворит, и это позволяет президенту избегать усиления экономического давления на Россию. Прислушаться к призывам Трампа ввести строгие санкции против Китая и Индии, прекратить покупать российскую нефть - это явно тяжелая задача для Европы", - информирует издание.

Одновременно с этим, по словам собеседников газеты, знающих о разговорах Трампа с европейскими лидерами, президент с начала украинского кризиса призывал Европу воспользоваться замороженными российскими активами. Однако европейская сторона, изучая способы применить активы для помощи Киеву, не желает их изымать, опасаясь последствий.

WSJ отмечает, что сложности, с которыми сталкивается ЕС в связи с требованиями Трампа, демонстрируют проблемы союза с попытками оказать давление на РФ. Ранее Трамп призвал европейских союзников принять более жесткие меры, если они хотят, чтобы США также ввели санкции против РФ.

Во вторник издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России. Но в среду газета Handelsblatt информировала, что предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций Евросоюза в отношении России, как ожидается, представят в пятницу. Вместе с тем агентство Bloomberg передавало, что отсрочка предложения по 19-му пакету связана с тем, что союзу надо его "согласовать с приоритетами G7".

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, поводом для покупок изрядно подешевевших за последние дни российских акций стало сообщение Банка России, согласно которому инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до минимальных за год 12,6% с августовского уровня 13,5%. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация с инфляционными ожиданиями сейчас важнее, чем какой-либо другой фактор, поскольку именно они влияют на зацикливание инфляции. Поэтому инвесторы восприняли новость позитивно.

Между тем санкционный фон остается сдерживающим фактором для рынка. Так, Евросоюз продолжает готовить 19-й пакет антироссийских санкций, который, как ожидается, представят уже в пятницу. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет будет нацелен на банки и энергетику, а также предусматривает ускоренный отказ ЕС от импорта российского ископаемого топлива. Эти инициативы негативно воспринимаются инвесторами, так как усиливают риски для экспортно-ориентированных компаний, особенно в энергетическом секторе, и создают дополнительную неопределенность в отношении поступлений валютной выручки, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи с точки зрения теханализа вернулся в боковик 2700-2850 пунктов и находится в локальном нисходящем тренде после переговоров президентов РФ и США на Аляске. Возможно, что вскоре индекс вернется в район 2850 пунктов и выше, но это зависит от риторики ЦБ РФ и статистики по инфляции c инфляционными ожиданиями, считает Лозовой.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи может попытаться сместиться к верхней границе диапазона 2800-2850 пунктов

Данные ЦБ по инфляционным ожиданиям населения и цифры Росстата по инфляции способствовало пересмотру инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки ЦБ, что вызвало на рынке всплеск покупателей с вечера среды. В четверг, в отсутствие новых геополитических вводных, можно ожидать продолжения движения индекса МосБиржи в целевом диапазоне 2800-2850 пунктов. При этом инвесторы продолжат пересматривать ожидания по ключевой ставке на фоне статистики, что может сместить индекс к верхней границе данного коридора, считает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ получил повод для роста в виде позитивной статистики по инфляции и инфляционным ожиданиям населения в сентябре. Ранее именно рост инфляционных ожиданий в августе на 0,5 п.п. стал основной преградой для снижения ключевой ставки ЦБ сразу на 2 п.п.

В итоге, с учетом снижения курса рубля, что неизбежно приведет к росту цен, вероятность понижения ставки Банком России в октябре сразу на 2 п.п. резко выросла. Не исключено, что рынок может начать отыгрывать оптимистичные предположения покупками акций наиболее закредитованных компаний, а также девелоперов. К этим попыткам восходящего движения спекулятивно стоит присоединяться, считает Антонов.

На товарном рынке пока идет фиксация прибылей после роста. Золото может возобновить подъем, а у нефти шансов на рост немного из-за намечающегося профицита. Поддержка по золоту расположена в районе $3650 за унцию, там рисковым инвесторам можно начинать новые спекулятивные покупки, полагает представитель "Алор брокера".

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%), но подрос Dow Jones (+0,6%).

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Американский ЦБ подтвердил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год на уровне 3%. Оценка на следующей год была повышена до 2,6% с 2,4%, ожидания на 2027 год остались прежними - 2,1%. Также Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,6% с 1,4%, в будущем году - до 1,8% с 1,6%, в 2027 году - до 1,9% с 1,8%.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года. При этом базовый сценарий предполагает, что влияние введенных президентом страны Дональдом Трампом импортных пошлин на инфляцию будет кратковременным, отметил глава регулятора. По его словам, скорость и масштабы этого влияния уже снизились.

Тем не менее Пауэлл связывает ускорение инфляции в стране прежде всего с динамикой цен на товары. "Мы начали видеть, что цены на товары проявляются в ускорении инфляции, и более того, рост цен на товары обеспечивает основную часть этого ускорения или даже его целиком за этот год", - сказал руководитель ЦБ.

В Азии в четверг также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,7%) после заседания ФРС.

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии сократились на 4,6% в июле относительно июня, когда они выросли на 3%, сообщило правительство страны. Рынок ожидал спада на 1,7%.

Кроме того, в четверг начал двухдневное заседание Банк Японии. Аналитики считают, что в этот раз японский регулятор сохранит ставки на уровне 0,5%, однако может поднять их на 25 б.п. в октябре.

В пятницу состоится беседа президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран согласуют финальные условия торговой сделки, обсуждавшейся на этой неделе в Мадриде.

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под умеренным давлением продаж, инвесторы оценивают итоги заседания американского центрального банка, а также данные по запасам нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,75 за баррель (-0,3% и -0,8% в среду), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,8 за баррель (-0,4% и -0,7% накануне).

Указание на то, что ФРС продолжит снижение ставки, говорит о том, что в ЦБ считают риски для экономики со стороны безработицы более существенными, чем со стороны инфляции, отметил главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти в аналитической записке.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 296 тыс. баррелей.