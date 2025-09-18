Поиск

Хуснуллин не видит серьезных рисков по переносу сроков ввода жилья

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин не видит существенных рисков по переносу сроков ввода жилья застройщиками. Он сказал это на пленарной сессии "Технологическое лидерство в строительной отрасли".

"У нас порядка 20% есть задержки по вводу, но это не из-за того, что там технически что-то не готово. (...) Мы действительно как антикризисные меры разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы гарантированно достроить дома. Сказать, что у нас какие-то сейчас там огромные риски - не скажу. (...) Базово мы считаем, что мы такую ситуацию переживем. Если ставка будет снижаться быстрее, то экономика сразу заработает намного лучше", - сказал он.

Говоря о текущем уровне строительства, вице-премьер отметил, что "при всех наших героических усилиях и рекордных объемах ввода, всего около 30 кв.м на человека". При этом срок 19% строительных объектов уже перенесен, риск банкротства есть примерно у 20% застройщиков.

Хуснуллин отметил, что если граждане не будут продолжать вкладываться в недвижимость, то девелоперов на грани банкротства будет более 30%.

Ранее Минстрой предупреждал застройщиков, которые структурируют бизнес, запаковывая проекты все в новые кредиты, от такой стратегии. Как подчеркивал замглавы ведомства Никита Стасишин, "когда государство за счет бюджета спасало - не будет такого больше".

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17% годовых. После этого Сбербанк сообщил, что с 15 сентября снизит ставки по рыночной ипотеке на 1-2 процентных пункта. В банке ВТБ отметили, что в ближайшее время планируют изменить условия по ипотечным программам.

