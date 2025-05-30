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Правительство РФ согласовало перенос еще ряда проектов модернизации в энергетике

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство перенесло сроки ввода ряда проектов модернизации ТЭС, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Так, "Интер РАО" разрешили сдвинуть ввод объекта на Нижневартовской ГРЭС с мая 2026 года на май 2027 года. На Ириклинской ГРЭС "Интер РАО" может перенести ввод третьего блока - с августа 2025 на июнь 2027 года, первого - с февраля 2027 на сентябрь 2028 года. На Костромской ГРЭС "Интер РАО" разрешили перенос шестого блока (с декабря 2026 года - на май 2028 года) и первого блока (с июня 2027 года на май 2029 года), на Пермской ГРЭС (блок 2, "Интер РАО") - с февраля 2026 года на октябрь 2028 года.

Также согласовали перенос проектов БГК (входит в "Интер РАО": на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ - с января 2026 года на ноябрь 2028 года и на Кармановской ГРЭС - с июня 2026 года на сентябрь 2028 года).

"Юнипро" дают возможность сдвинуть "вправо" ввод модернизированного второго блока на Сургутской ГРЭС-2 - с декабря 2026 года на январь 2028 года, и еще третьего блока - с декабря 2027 года на сентябрь 2028 года.

На ТЭЦ СХК разрешили перенос срок реализации проекта с июля 2025 года на январь 2026 года.

На Рефтинской ГРЭС СГК будет перенос с января 2027 года на июль 2028 года, для Красноярской ТЭЦ-1 компании изменен состав плановых мероприятий по модернизации.

Проект на Ново-Салаватской ТЭЦ (объект "Газпром нефтехим Салават") перенесли с декабря 2024 года на декабрь 2028 года.

Также правительство исключило проекты модернизации "Т Плюс" из перечня. Согласно распоряжению, из которого исключили проекты, речь идет об объекте модернизации на Саратовской ТЭЦ-2, который планировалось ввести в июле 2028 года, и на Пермской ТЭЦ-1, который должны были завершить в апреле 2028 года.

В марте этого года правкомиссия согласовала перенос шести проектов модернизации, в феврале - пятнадцати проектов. Соответствующие сдвижки объяснялись проблемами со сроками поставки оборудования.

Интер РАО Т Плюс
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