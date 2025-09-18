Поиск

Список третьих лиц по иску об изъятии в доход РФ активов бизнесменов Бикова и Боброва вырос в 5 раз

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Количество третьих лиц в деле по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова выросло до 116, говорится в картотеке суда.

Изначально их было 25, таким образом, цифра увеличилась почти в пять раз.

В качестве третьих лиц по делу в настоящий момент указаны 29 физлиц, 77 компаний, в том числе "УСТЭК-Челябинск" (принадлежит на паритетных началах ПАО "Форвард Энерго" и ООО "Корпорация СТС", основной поставщик тепла в Челябинске), ООО "Курганский индустриальный парк", ООО "Индустриальный парк "Русич", свердловский регоператор по обращению с отходами ООО "Компания "Рифей" и другие.

Кроме того, в списке фигурирует Фонд развития электроэнергетики, который владеет 52,13% ПАО "Курганская генерирующая компания". Остальные 22,24% компании принадлежат ООО "Холдинговая компания "Экологические системы" (оно входит в число активов, изъятия которых требует Генпрокуратура). В годовом отчете "Курганской генерирующей компании" говорится, что в ее состав входят такие структурные подразделения, как Курганская ТЭЦ, тепловые и электрические сети.

Информация еще о девяти лицах скрыта.

Как сообщалось, ответчиками по иску Генпрокуратуры, помимо подконтрольных Боброву и Бикову компаний, являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика из них 14 - физические лица. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в нескольких иностранных государствах (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

