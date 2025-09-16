Свердловский и.о. вице-губернатора Чемезов обжаловал арест счетов в рамках иска к Бикову и Боброву

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов обжаловал арест своих счетов в рамках дела по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Чемезова Михаил Яшин.

"Все верно", - сказал он, отвечая на вопрос, обжаловал ли Чемезов арест счетов. Как сообщалось, чиновник выступает ответчиком по данному делу.

Также арест счетов обжаловала его супруга Ирина Чемезова, которая привлечена к делу в качестве третьего лица.

Ранее Ленинский районный суд принял обеспечительные меры по исковому заявлению Генпрокуратуры, всего в общей сложности подготовлено порядка 130 исполнительных листов.

Как сообщал источник "Интерфакса" со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры, истец просил применить ряд обеспечительных мер по делу. Они должны способствовать сохранению существующего состояния отношений между сторонами. В частности, ведомство требовало наложить арест на акции АО "Облкоммунэнерго" и АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания", ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и другие активы бизнесменов.

Кроме того, Генпрокуратура заявила о необходимости наложить арест на имущество Бикова и Боброва, а также бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова и других.

Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В качестве третьих лиц проходят 25 организаций, изъятия которых требует Генпрокуратура.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По мнению Генпрокуратуры, производственный комплекс группы компаний "Корпорация СТС" сформирован за счет государственного имущества ГУП СО "Облкоммунэнерго". Экс-чиновники, используя свое должностное положение, обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность Бикова и Боброва, а также связанных с ними структур.

В 2011 году ГУП "Облкоммунэнерго" было преобразовано в ОАО, а позднее в ПАО. В 2015 году министерством по управлению государственным имуществом региона были выпущены приказы, на основании которых проведена реорганизация компании путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО "Облкоммунэнерго Инвест". При этом, по мнению Генпрокуратуры, экономическая необходимость объединения отсутствовала. После слияния компаний было образовано АО "Облкоммунэнерго".

Ленинский районный суд назначил предварительное заседание по делу на 22 сентября.