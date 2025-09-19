Новые санкции ЕС против России могут затронуть сферу криптовалют

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать ограничения в сфере криптовалют, заявила в видеообращении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Впервые наши ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами", - заявила она.

Кроме того, будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах".

Также предложения ЕК предусматривают меры "против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы".