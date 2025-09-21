Поиск

Китай за восемь месяцев увеличил импорт вина из РФ в 1,7 раза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китай в январе-августе этого года увеличил импорт вина из РФ в 1,7 раза. Однако объем закупок пока несопоставим с поставками из основных винодельческих стран.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, импорт из РФ составил $1,387 млн против $802,9 тыс. за аналогичный период прошлого года. Однако в августе закупки снизились до $78,6 тыс. со $97 тыс. в июле этого года и $89,6 тыс. в августе прошлого года. Наибольший объем закупок в этом году пришелся на апрель, когда импорт российского вина составил $444,7 тыс.

Всего за восемь месяцев Китай импортировал вино из 60 стран, наибольшие доли приходятся на ведущих мировых производителей. Так, из Австралии было ввезено на $429,6 млн, из Франции - на $278 млн, из Чили - на $97 млн, из Италии - на $65,9 млн, из Испании - на $28,1 млн.

Как сообщалось, согласно разработанной федеральным центром "Агроэкспорт" концепции продвижения российской винодельческой продукции на зарубежные рынки, прежде всего в Китай, Израиль и Вьетнам, Китай входит в число крупнейших потребителей виноградного вина в мире, занимая 9 место. Причем более половины спроса - 51% - обеспечивается импортными поставками. В ближайшие годы эта доля может увеличиться до 60%. Как показали опросы, российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но c более доступной ценой.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за 8 месяцев этого года производство вина в РФ выросло на 12%, до 23,9 млн декалитров (дал). Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были выше - 12,9%, до 10,4 млн дал.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ в июле обновила рекорд поставок газа в КНР, экспортировав 4,25 млрд куб. м газа

Инфляция в России

ЦБ РФ считает цель по инфляции в 4% пограничным уровнем

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не вводить односторонние меры в торговле

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });