Китай за восемь месяцев увеличил импорт вина из РФ в 1,7 раза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китай в январе-августе этого года увеличил импорт вина из РФ в 1,7 раза. Однако объем закупок пока несопоставим с поставками из основных винодельческих стран.

Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, импорт из РФ составил $1,387 млн против $802,9 тыс. за аналогичный период прошлого года. Однако в августе закупки снизились до $78,6 тыс. со $97 тыс. в июле этого года и $89,6 тыс. в августе прошлого года. Наибольший объем закупок в этом году пришелся на апрель, когда импорт российского вина составил $444,7 тыс.

Всего за восемь месяцев Китай импортировал вино из 60 стран, наибольшие доли приходятся на ведущих мировых производителей. Так, из Австралии было ввезено на $429,6 млн, из Франции - на $278 млн, из Чили - на $97 млн, из Италии - на $65,9 млн, из Испании - на $28,1 млн.

Как сообщалось, согласно разработанной федеральным центром "Агроэкспорт" концепции продвижения российской винодельческой продукции на зарубежные рынки, прежде всего в Китай, Израиль и Вьетнам, Китай входит в число крупнейших потребителей виноградного вина в мире, занимая 9 место. Причем более половины спроса - 51% - обеспечивается импортными поставками. В ближайшие годы эта доля может увеличиться до 60%. Как показали опросы, российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но c более доступной ценой.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за 8 месяцев этого года производство вина в РФ выросло на 12%, до 23,9 млн декалитров (дал). Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были выше - 12,9%, до 10,4 млн дал.