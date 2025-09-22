Поиск

Рубль на "Мосбирже" немного дешевеет к юаню

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в понедлеьник рубль немного дешевеет к юаню, несмотря на умеренный рост цен на рынке нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,2 копейки, до 11,712 рубля. При этом юань оказался на 0,06 копейки выше уровня действующего официального курса.

Рубль, вероятно, продемонстрирует попытки восстановления на этой неделе, что будет способствовать отступлению курса валютной пары юань/рубль к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей/юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Важным фактором для рубля может стать подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 сентября, отмечает эксперт. Это будет способствовать росту предложения иностранной валюты на рынке с ростом продаж ближе к концу недели, что окажет поддержку рублю. Плюс к этому, говорится в комментарии Зварича, инвесторы могут обратить внимание на публикацию данных по недельной инфляции.

"При этом с точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 рублей. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 рублей", - пишет аналитик ПСБ.

Цены на нефть повышаются утром в понедельник после снижения по итогам трех сессий подряд.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,72%, до $67,14 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,75%, до $63,14 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.

