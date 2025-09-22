Рубль чуть опустился в паре с юанем на фоне умеренно дешевеющей нефти

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти и санкционных новостей. На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российских банков и нефти.

Определенную поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,72 руб., что на 2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 сентября на 42,82 копейки, до 84,0186 руб., и повысил курс евро на 7,93 копейки, до 98,9638 руб..

"Снижение курса рубля в налоговый период может свидетельствовать о том, что предложение иностранной валюты, не связанное с фискальными платежами экспортеров, остается ограниченным. Поэтому после прохождения их пика 29 сентября вероятно более устойчивое ослабление рубля. Скорее всего, валютная выручка экспортеров остается под давлением относительно низких цен на нефть, а также геополитического дисконта в стоимости российского сырьевого экспорта и санкционных ограничений на него. Вероятно, действие налогового фактора все же временно приостановит ослабление рубля и пара CNY/RUB вряд ли уйдет заметно выше сегодняшнего максимума 11,76 руб. Более вероятны разнонаправленные движения в диапазоне последних двух сессий 11,67-11,76 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка анализируют заявления представителей Банка России после сентябрьского заседания регулятора, на котором ключевая ставка была понижена меньше ожидаемого.

Банк России пока не видит оснований для пересмотра июльского прогноза по инфляции на 2025 год в 6-7%, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Мы как говорили, что 6-7% - вилка прогноза на конец года, она так и остается. Уточнять этот прогноз мы будем в октябре, пока оснований для пересмотра этого прогноза нет", - сообщил Тремасов на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" в понедельник.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция вернется к таргету в 4% во втором полугодии 2026 года.

Банк России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых (большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 200 б.п.). Свое решение регулятор сопроводил нейтральным сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 октября.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на сообщениях об увеличении поставок из Ирака.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени опускается на 0,33%, до $66,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на 0,29%, до $62,49 за баррель.

Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки, пишет Reuters со ссылкой на иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO). Там ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 млн б/с.

Между тем эскалация напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также опасения ужесточения санкций на поставки российской нефти сдерживают падение котировок.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 сентября повысилась на 8 базисных пунктов, до 16,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в понедельник опустилась на 2 базисных пункта, до 17,56% годовых, версию на срок три месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 18,8% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась также на 3 базисных пункта и составила 20,59% годовых.