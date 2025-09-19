Поиск

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Мы можем сегодня подтвердить, что комиссия утвердила новый пакет санкций против России. Речь идет о 19-м пакете. Председатель (ЕК) госпожа (Урсула) фон дер Ляйен выступит с заявлением по этой теме вместе с высоким представителем (ЕС по иностранным делам) госпожой (Каей) Каллас, чтобы объявить этот 19-й пакет санкций", - сообщила пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК затем уточнила, что по причине графиков фон дер Ляйен и Каллас не смогут сделать свои заявления непосредственно перед журналистами. "Я вам подтверждаю, что будет заявление (в записи) председателя фон дер Ляйен на канале Ebs. Действительно, невозможно будет задать вопросы", - сказала Пинью.

Что касается заявления Каллас, она не смогла сообщить, будет ли это видео или письменный документ.

Утвержденное в пятницу законодательное предложение ЕК по новым ограничительным мерам в отношении РФ должен утвердить единогласным голосованием Совет ЕС.

В ответ на дополнительный вопрос пресс-секретарь объяснила, что, как и обычно после принятия предложения ЕК по санкциям, его текст опубликован не будет. "Тексты публикуются в дальнейшем, когда у нас есть соглашение по пакету с Советом. (...) Еще нет окончательного (для обнародования санкций - ИФ) текста", - заявила представитель ЕК.

