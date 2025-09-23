Китай в январе-августе увеличил импорт алюминия из России на 64% г/г

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Китай за январь-август 2025 года увеличил импорт первичного алюминия из России на 64% к данным годичной давности, до $3,94 млрд, говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.

Это около 1,49 млн тонн по средним ценам LME за этот период.

В августе Китай ввез алюминия из России на $388,2 млн, что на 2% больше, чем годом ранее.

Импорт рафинированной меди из России за 8 месяцев по стоимости вырос в 2,3 раза г/г, до $2,83 млрд (против $1,2 млрд годом ранее). В августе поставки рафинированной меди из России оцениваются в $250 млн против $91 млн годом ранее.

Импорт медной руды и концентрата в январе-августе 2025 года вырос по стоимости почти в 2 раза, до $1,9 млрд (против $958 млн годом ранее). Крупным поставщиком медного концентрата в Китай является Быстринский ГОК "Норникеля", расположенный в Забайкальском крае.

Поставки необработанного никеля из России за 8 месяцев текущего года также резко выросли - в 2,2 раза, до $840 млн (с $377 млн годом ранее). Это примерно 56 тыс. тонн по средним ценам LME за этот период. Поставки никелевой руды и концентрата, наоборот, сократились до $193 млн с $215 млн за восемь месяцев 2024 года.

Доля Китая в поставках российских цветных металлов стала расти в 2022 году. Хотя крупнейшие производители российских цветных металлов "Норникель" и "Русал" не включены в санкционные списки Евросоюза и США, европейские потребители отказывались от контрактов. Повлиял также введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на склады LME. Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

Экспорт алюминия из России в США прекратился в конце 2023 года, когда США установили заградительные пошлины в размере 200%. Позже ограничивать потребление российского алюминия стал ЕС, установив в феврале 2025 года для него квоту в 275 тыс. тонн, что эквивалентно 80% от импорта за 2024 год. Полностью импорт алюминия из России будет запрещен к концу 2026 года. Доля Азии в выручке "Русала" выросла в первом полугодии 2025 года до 53% с 43% годом ранее, доля Европы снизилась до 16% с 22% годом ранее.