Китай в 2025 году увеличил на 51% импорт алюминия из России

Импорт меди вырос на 85%, никеля - на 73%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай за весь 2025 год увеличил импорт первичного алюминия на 51% к данным годичной давности, до $5,71 млрд, говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.

Это около 2,16 млн тонн по средней цене LME за прошлый год (около $2,65 тысячи/тонна).

В декабре Китай ввез алюминий из России на $479 млн, что на 33% больше, чем годом ранее.

Импорт рафинированной меди из России за 2025 год по стоимости вырос на 85%, до $4,21 млрд (против $2,27 млрд годом ранее). Это около 422 тысяч тонн по средней цене LME за этот период (около $9,97 тысячи за тонну).

В декабре поставки рафинированной меди из России оцениваются в $321 млн, что на 44% выше данных годичной давности ($223 млн).

Импорт медной руды и концентрата в 2025 году вырос по стоимости более чем в два раза, до $3,22 млрд (против $1,47 млрд годом ранее). Крупным поставщиком медного концентрата в Китай является Быстринский ГОК "Норникеля", расположенный в Забайкалье.

Поставки необработанного никеля из России в прошлом году увеличились на 73%, до $1,36 млрд (с $788 млн годом ранее). Это около 88 тыс. тонн по средней цене LME за этот период ($15,35 тысячи за тонну).

Поставки никелевой руды и концентрата, наоборот, сократились на 11% г/г, до $284 млн.

Доля Китая в поставках российских цветных металлов стала расти в 2022 году. Хотя крупнейшие производители российских цветных металлов "Норникель" и "Русал" не включены в санкционные списки ЕС и США, европейские потребители отказывались от контрактов. Повлиял также введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на склады LME. Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двусторонних контрактов.

Экспорт алюминия из России в США прекратился в конце 2023 года, когда США установили заградительные пошлины в размере 200%. Позже ограничивать потребление российского алюминия стал ЕС, установив в феврале 2025 года для него квоту в 275 тыс. тонн, что эквивалентно 80% от импорта за 2024 год. Полностью импорт алюминия из России будет запрещен к концу 2026 года. Доля Азии в выручке "Русала" выросла в первом полугодии 2025 года до 53% с 43% годом ранее, доля Европы снизилась до 16% с 22% годом ранее.

Быстринский ГОК LME Китай Норникель Русал США Европа
