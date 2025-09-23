Госдума одобрила пониженный НДПИ для ряда нефтяных участков "Русвьетпетро"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала изменение к межправительственному соглашению России и Вьетнама по работе совместной компании "Русвьетпетро", с 1 января 2026 года на ряде ее участков в НАО будет введена льгота по НДПИ (коэффициент 0,6).

Документ № 971275-8 в июле внесло в парламент правительство.

Согласно протоколу, действие соглашения продлевается до 31 декабря 2050 года, сейчас протокол действует до 31 декабря 2033 года.

Для ряда участков в Ненецком автономном округе (НАО) с 1 января 2026 года вводится льгота по НДПИ: сумма налога умножается на коэффициент 0,6, то есть платится 60% от стандартного НДПИ. Речь идет о пониженном НДПИ при добыче нефти на Западно-Ярейягинском месторождении. Аналогичная льгота вводится для Лыдушорского, Мусюрторского, Шорсандивейского, Лыдушор-Шорсандивейского, Северо-Ярейягинского участков недр.

В соглашение также вводится новая статья (4.1. Недропользование), которая закрепляет, что Россия обязуется в течение трех месяцев после обращения компании: переоформить на "Русвьетпетро" ряд лицензий (Лыдушорский, Мусюршорский, Шорсандивейский, Лыдушор-Шорсандивейский, Северо-Ярейягинский участки); продлить до 31 декабря 2050 года срок действия уже имеющихся лицензий (Западно-Ярейягинское месторождение, Шорсандивейский участок недр, Лыдушор-Шорсандивейский участок); выдать новые лицензии до 2050 г. на месторождения, которые будут открыты в будущем на Северо-Ярейягинском участке, если компания подаст заявку и все документы.

Меняется механизм распределении прибыли. Раньше 70% квартальной прибыли выплачивалось в течение 90 дней, а оставшаяся сумма могла направляться на дивиденды только после проверки денежного потока с учетом инвестиций, расходов и погашения займов. Если средств на выплаты по итогам не хватало, невыплаченные дивиденды автоматически конвертировались в займы участникам. Теперь предлагается упростить правила: 70% прибыли по-прежнему выплачивается ежеквартально, остаток не позднее 31 декабря следующего года, но только при условии положительного денежного потока, т.е. без механизма займов.

Уточняется статус вьетнамского участника: вместо "Корпорации нефти и газа "Петровьетнам" предлагается утвердить в соглашении название участника - "Государственная промышленно-энергетическая группа Вьетнама (ГК "Петровьетнам")", фиксируется, что изменить доли в уставном капитале можно только путем внесения изменений в само межправительственное соглашение.

В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что реализация протокола не приведет к дополнительным расходам федерального бюджета. Льготы по НДПИ для "Русвьетпетро" рассматриваются как мера стимулирования разработки ранее нерентабельных участков, а выпадающие доходы будут компенсированы за счет подписанного в тот же день "зеркального" протокола по работе "Вьетсовпетро" во Вьетнаме. Совокупный эффект взаимной поддержки проектов, как указано в документе, обеспечит рост доходов федерального бюджета на 41,5 млрд рублей.

Согласно действующему соглашению, компания платит пониженный НДПИ на ряд месторождений Центрально-Хоседаюского блока. Так, для Северо-Хоседаюского им. А. Сливки, Висового и Верхнеколвинского месторождений применяется коэффициент 0,4, а для Западно-Хоседаюского им. Д. Садецкого, Сихорейской группы, Северо-Ошкотынского, Сюрхаратинского, Пюсейского, Южно-Сюрхаратинского, Урернырдского и Восточно-Янемдейского месторождений - коэффициент 0,41 в 2024-2028 гг. и 0,6 с 2029 г.

Участниками совместного предприятия "Русвьетпетро" являются российская компания "Зарубежнефть" и вьетнамская "Петровьетнам".