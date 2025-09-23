Поиск

Chery проведет IPO в Гонконге по верхней границе ценового диапазона

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Chery Automobile планирует продать акции в рамках первичного размещения на Гонконгской фондовой бирже по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона - 30,75 гонконгского доллара ($3,96), сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В результате компания может привлечь 9,145 млрд долларов ($1,2 млрд) от продажи 297,4 млн бумаг.

Торги акциям Chery на бирже начнутся 25 сентября.

Организаторами IPO выступают China International Capital Corp., Huatai Securities и GF Securities.

Основанная в 1997 году Chery стала в 2024 году второй по объему продаж легковых автомобилей в Китае компанией, уступая только BYD. Она предлагает машины с двигателями внутреннего сгорания и электромобили под такими брендами, как Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour. Выручка компании в 2024 году выросла на 65% и достигла 269,9 млрд юаней ($37,9 млрд) благодаря выпуску новых моделей и выходу на зарубежные рынки.

Полученные от IPO средства Chery планирует использовать для расширения модельного ряда, освоения зарубежных рынков и модернизации производственных мощностей.

