Котировки Kenvue восстанавливаются после заявлений Трамп о вреде парацетамола

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Акции американской Kenvue Inc. дорожают на 4,7%, восстанавливаясь после падения до исторических минимумов на заявлениях президента Дональда Трампа о вреде парацетамола, аналогом которого в Штатах является выпускаемый компанией Tylenol.

Трамп 22 сентября предостерег женщин от употребления Tylenol в период беременности, напоминает Financial Times.

"Просто не принимайте Tylenol, если в этом нет абсолютной необходимости. Сопротивляйтесь изо всех сил, чтобы его не принимать", - заявил президент на пресс-конференции в Белом доме, в которой также участвовал министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

Президент полагает, что прием парацетамола является потенциальным фактором появления симптомов аутизма у детей. Он не предоставил никаких новых доказательств в подтверждение своей точки зрения. Аналитики отмечают, что именно это стало позитивным фактором для Kenvue, пишет Financial Times.

В аналитической записке Citi говорится, что риск новых судебных процессов, связанных с последствиями употребления парацетамола, ограничен. В банке напоминают, что в 2023 году федеральный суд США отклонил по причине отсутствия научных доказательств коллективный иск с заявлениями о том, что применение Tylenol во время беременности вызывает симптомы аутизма и другие заболевания у детей.

Аналитики Citi допускают некоторое сокращение потребления Tylenol из-за негативных заголовков в новостях, но отмечают, что ситуация могла быть гораздо хуже для Kenvue. На Tylenol приходится около 10% глобальных продаж и порядка 12-15% операционной прибыли компании.

Котировки акций Kenvue начали падать после того, как ранее в этом месяце Wall Street Journal сообщила о подготовке Минздравом США доклада, связывающего детский аутизм с приемом парацетамола беременными. Перед пресс-конференцией Трампа в понедельник они достигли исторического минимума.