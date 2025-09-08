Поиск

Минздрав США покажет связь аутизма у детей с приемом парацетамола беременными

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения США готовит доклад, в котором применение безрецептурных препаратов беременными причисляется к потенциальным факторам появления симптомов аутизма у детей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что в докладе, который, вероятно, будет опубликован уже в сентябре, будет упоминаться популярный жаропонижающий и болеутоляющий препарат Tylenol.

Действующим веществом Tylenol является ацетаминофен (преобладающее в Европе название - парацетамол), который уже становился объектом исследований, некоторые из которых выявили наличие рисков, связанных с его применением на стадии беременности, для развития плода, тогда как другие их не обнаружили.

На сайте Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США сообщается, что FDA не имеет "четких доказательств" того, что надлежащее использование ацетаминофена во время беременности вызывает неблагоприятные последствия для беременности, родов или развития ребенка.

В Американском колледже акушерства и гинекологии (American College of Obstetricians and Gynecologists) утверждают, что ацетаминофен безопасен для беременных, однако рекомендуют перед приемом препарата проконсультироваться с лечащим врачом, как и в случае с любыми другими лекарствами.

Исследование причин аутизма стало одной из приоритетных задач Минздрава после того, как его возглавил Роберт Кеннеди-младший. В апреле министр пообещал, что к сентябрю его ведомство установит причины охватившей США "эпидемии аутизма" и искоренит их.

Как показали опубликованные в апреле данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в 2022 году симптомы аутизма были выявлены у одного из каждых 31 детей в возрасте младше восьми лет, тогда как в 2000 году этот показатель составлял один на 150, а в 2020 году - один на 36.

Производителем Tylenol является компания McNeil Consumer Healthcare - подразделение американской Kenvue Inc.

Котировки акций Kenvue в пятницу подешевели на 9,4% после публикации сообщений о докладе. На предварительных торгах в понедельник они повышаются на 1,6%.

