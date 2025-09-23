Рост индекса МосБиржи вечером замедлился на фоне укрепления рубля и заявлений Трампа

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх после снижения в предыдущие дни из-за геополитической напряженности и объявления Евросоюзом новых антироссийских санкций; поддержку оказала развернувшаяся вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель), однако сдерживающими факторами для индекса МосБиржи выступили укрепление рубля и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно возможных пошлин в отношении России в случае отсутствия сделки по украинскому регулированию.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2758,65 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2769,88 пункта), индекс РТС - 1042,63 пункта (+1,5%); лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (+5,1%), банка "Санкт-Петербург" (+3,5%) и "Ростелекома" (+3,3%), остальные "фишки" выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 сентября, составил 83,3506 руб. (-66,8 копейки).

Подорожали также акции МКПАО "Хэдхантер" (+3%), "Т-Технологии" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), "Группы компаний ПИК" (+1,3%), "ВК" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "ФосАгро" (+1,2%), "Яндекса" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%).

МКПАО "Т-Технологии" сохраняет прогнозы на 2025 год по росту чистой прибыли не менее 40% и рентабельности капитала свыше 30%, по-прежнему намерено платить дивиденды ежеквартально, говорится в сообщении группы, посвященном операционным результатам за август.

"Финансовые результаты группы по МСФО за III квартал 2025 года мы планируем раскрыть в ноябре, продолжая придерживаться практики объявлять дивиденды ежеквартально. Ближайшие дивидендные выплаты акционеры "Т" могут получить в октябре - совет директоров рекомендовал направить на очередные выплаты 35 рублей на акцию (за II квартал 2025 года - ИФ). Наши ориентиры по ключевым финансовым показателям группы на весь 2025 год остаются без изменений: рост операционной чистой прибыли не менее 40% и рентабельность капитала (ROE) 30% и выше", - заявил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приведены в сообщении.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), акции "ММК" (-1,2%), "Северстали" (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на ГА ООН во вторник раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной. "Китай и Индия - основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов", - заявил он.

Трамп отметил, что узнал о таких закупках партнеров по НАТО примерно две недели назад и это его не обрадовало. По словам президента США, эти страны НАТО "спонсируют войну против себя же".

Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

При этом, по его мнению, боевые действия в этом случае прекратятся "очень быстро". Однако американский лидер подчеркнул, что "для эффективности этих пошлин европейские страны, все из вас, кто собрался здесь сейчас, должны присоединиться к точно таким же мерам". Трамп отметил, что обсудит этот вопрос с европейскими лидерами, приехавшими на ГА ООН.

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит трехлетний макропрогноз, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

По его словам, темпы роста ВВП будут более скромными, чем в последние два года (в 2023 и 2024 годах экономика росла темпами выше 4% - ИФ), что является управляемой "мягкой посадкой". При этом министр заявил, что замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП, что важно для экономического роста в долгосрочном периоде.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, это вызвано "совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка". По словам Путина, фундамент взаимодействия между ядерными державами был существенно подорван из-за разрушительных шагов Запада. Россия в состоянии ответить на любые угрозы не на словах, а путем применения военно-технических мер, добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений". Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, российское предложение будет эффективным, если так же поступят США, заявил президент РФ.

В американском Белом доме позитивно отнеслись к словам президента РФ Путина о готовности придерживаться ограничений по ДСНВ, президент США Дональд Трамп хочет прокомментировать его слова лично, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент знает об этом предложении президента Путина, и он прокомментирует его позже. Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США хочет прокомментировать его сам", - сказала она на брифинге в понедельник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле ожидают анонсированного Трампом заявления в ответ на озвученное намерение Москвы еще год соблюдать количественные ограничения по ДСНВ после истечения срока договора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнение в скором завершении конфликта на Украине. "Я не очень верю, что это случится", - заявил он в интервью Fox News. Между тем Эрдоган отметил, что находится в активном контакте с президентом США Трампом по вопросам урегулирования региональных конфликтов, в частности, ситуации на Украине и в секторе Газа.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи во вторник продемонстрировал коррекционное восстановление, отскок опирался скорее на отсутствие нового новостного негатива. Cырьевые товары подорожали, включая нефть, а цена золота снова обновила исторический максимум выше $3800 за тройскую унцию. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что США не настроены принимать новые меры против России, пока страны Европы покупают российскую нефть, отметил эксперт.

Рост индексов в США поддержали высказывания члена совета управляющих ФРС Стивена Мирана о том, что текущая ставка несет риски для американского рынка труда. В Китае настрой менее оптимистичный - Народный банк КНР в четвертый раз подряд оставил ключевые ставки по кредитам без изменений. Предварительные сентябрьские индексы деловой активности PMI в еврозоне и США вышли в основном чуть ниже ожиданий.

В Нью-Йорке началась неделя высокого уровня юбилейной сессии Генассамблеи ООН. В ближайшие дни ожидаются встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, а также президентов США и Украины. В среду ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики. В США будет обнародована статистика по новостройкам за август. На российском рынке будут опубликованы резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ и еженедельный отчет Росстата по инфляции. Акционеры "Татнефти" и "Новатэка" в середине недели проведут внеочередные общие собрания, где будут обсуждать вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие, напомнил Шепелев.

"Бодрый отскок от поддержки может продолжить развитие в рамках краткосрочной тенденции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 сентября - колебания в рамках 2700-2800 пунктов", - заключил представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций РФ во вторник вырос в попытках сократить потери прошлой недели, когда на него давили геополитическая напряженность и новости о новых санкциях ЕС. Поддержку рынку оказывает восстановление спроса в отдельных бумагах, а также относительная стабилизация на внешних рынках и дорожающая нефть.

Внешний фон остается сложным: из-за позиции Запада и новых ограничений по экспорту нефти и финансовым операциям российские акции продолжают оставаться под давлением. На политической арене сохраняется неопределенность по вопросу стратегической стабильности: по итогам заявлений Владимира Путина и реакции на них в Белом доме игроки ждут новых сигналов относительно будущего ДСНВ и перспективы деэскалации в отношениях между Россией, США и Европой.

Вопрос смягчения монетарной политики ЦБ РФ осложняется новыми данными по бюджету РФ и возможным увеличением инфляционных ожиданий. Внимание участников смещается к проекту бюджета РФ на следующий год и к возможным изменениям налоговой нагрузки (в том числе слухам о повышении НДС). На дневном графике индекс МосБиржи нашел поддержку в районе 2700 пунктов и теперь пытается сформировать коррекционный отскок в направлении уровня 2850 пунктов, в районе которого также проходит 50-дневная скользящая средняя, отмечает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции банка "Санкт-Петербург" восстанавливаются после сильного падения предыдущих сессий, вызванного публикацией слабых финансовых результатов за август и 8 месяцев текущего года по РСБУ. Обыкновенные акции кредитора до 6 октября торгуются с дивидендами за I полугодие 2025 года 16,61 руб. на бумагу (против 27,26 руб. годом ранее) с текущей доходностью 4,8%.

Нефть Brent корректируется вверх от района поддержки $65,6 за баррель на фоне сохранения геополитической напряженности и актуальности рисков перебоев с поставками из РФ, а также стран Ближнего Востока. Западные фондовые площадки во вторник сохраняют базу для развития роста, участники рынка ожидают важных комментариев по экономическим и геополитическим тематикам. В США биржи заняли выжидательную позицию перед комментариями главы ФРС, при этом индексы сохраняют потенциал как краткосрочного, так и среднесрочного роста. Индексы Мосбиржи и РТС отыгрывали потери во многом благодаря отдельным корпоративным факторам. Трамп на Генассамблее ООН подтвердил риски ужесточения санкций против РФ, но также подчеркнул необходимость для Европы отказаться от российских энергоносителей. По ходу дня ожидаются переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, отметила Кожухова.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для смены вектора движения рынка стала инициатива президента РФ Владимира Путина продолжать соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который заканчивается в феврале 2026 года, если Штаты будут действовать аналогичным образом. Это некий сигнал о готовности России к стабилизации геополитической обстановки, а для страны это значит не увеличение расходов на этот вид вооружений.

Первой целью роста рынка является район 2800 пунктов по индексу МосБиржи, но при наличии позитивных новостей не исключен кратковременный уход выше 2900 пунктов, где значительную часть "лонгов" надо прикрывать. С покупками нужно быть очень осторожными - еще неизвестны параметры бюджета РФ на 2026 год. Также открытым остается вопрос о повышении НДС до 22%, хотя, скорее всего, это произойдет, что может вызвать кратковременный обвал рынка, считает Антонов.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Осеннего равноденствия, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), подросла Европа (индекс FTSE не изменился, DAX, CAC 40 прибавили 0,4-0,5%) и стабильны США (индексы акций к 18:50 по московскому времени изменились на 0,1-0,2%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для Австралии, рассчитываемый S&P Global, в сентябре снизился до минимальных за три месяца 52,1 пункта с 55,5 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным. Тем не менее индикатор уже 12 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности от спада.

Цены производителей в Южной Корее в августе повысились на максимальные с апреля 0,6% в годовом выражении после подъема на 0,5% в июле, сообщил Банк Кореи. В помесячном сравнении цены снизились на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее.

На вторник запланированы выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и его заместителя Мишель Боуман.

Кроме того, в пятницу будет опубликован августовский отчет о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Цены на нефть

На нефтяном рынке во вторник цены выросли, трейдеры оценивают перспективы поставок и возможные риски.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $67,88 за баррель (+2% и -0,2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $63,65 за баррель (+2,2% и -0,2% в понедельник).

Поддержку ценам оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

На минувших выходных Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России. Ранее он заявлял о готовности ужесточить санкции в отношении покупателей российской нефти и требовал от Европы первой принять соответствующе меры.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены. Это позволит увеличить глобальное предложение нефти примерно на 230 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник выросли акции ПАО "Россети Юг" (+6%), ПАО "Россети Центр" (+3,6%), ПАО "Группа ЛСР" (+3,5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+2,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+2,7%), ПАО "Бурятзолото" (+2,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,6%), "РусГидро" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,28 млрд рублей (из них 6,91 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 5,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,81 млрд рублей на акции ВТБ).