Дума одобрила в I чтении корректировку информирования физлиц об условиях вкладов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет дату начала действия договора вклада при дистанционных сделках, когда моменты подписания и заключения договора могут не совпадать, а также уточняет условия информирования о договорах вклада с переменной процентной ставкой.

Документ (№ 829929-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в январе.

"Предлагаемые законопроектом изменения уточняют требования к порядку информирования банками физических лиц об условиях заключаемых договоров банковского вклада. Указанные изменения учитывают, в частности, случаи совершения дистанционных сделок, при которых моменты подписания и заключения договора банковского вклада могут не совпадать, а также условия договоров вклада с переменной процентной ставкой", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, при применении переменной процентной ставки банки должны указывать значение процентной ставки на дату заключения договора. Принятый в первом чтении закон уточняет формулировку, предлагает указывать значение процентной ставки на дату подписания договора. Вводится норма о том, что информация об изменении процентной ставки должна предоставляться вкладчику не позднее чем через три рабочих дня с момента ее изменения.

ЦБ получает право устанавливать не только форму, но и порядок заполнения таблицы условий вклада, что, по замыслу авторов, позволит регулятору обеспечить гибкий подход с учетом используемых на финансовом рынке способов совершения сделок и договорных конструкций.

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся расчетных услуг операторов финансовых платформ, уточняется режим работы специального счета. Вводится возможность перечисления средств между бенефициарами на одном специальном счёте без изменения общего остатка средств. В пояснительной записке авторы подчеркивают, что это необходимо для упрощения и ускорения расчетов, а также снижения издержек их участников.

Законопроект также предлагает, чтобы в реестр операторов финансовых платформ вносились не только сведения о получении статуса, но и данные о том, что оператор начал или прекратил проводить расчёты по сделкам через электронную платформу.

В тексте проекта указывается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, но правительство ранее в своем отзыве уточнило, что поскольку законопроект содержит положения, устанавливающие обязательные требования, то нормы закона должны вступить в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования.