Словакия призвала ЕК решить вопрос высоких тарифов на транспорт газа

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Словакия провела в Еврокомиссии переговоры о последствиях прекращения транзита российского газа в Европу через Украину на газовый рынок Европы, сообщила в социальной сети министр экономики страны Дениса Сакова.

Она подчеркнула, что "из-за одностороннего решения Украины не продолжать транзит наш регион, особенно Словакия и Австрия, оказались в ситуации, когда они не могут осуществлять поставки традиционным коммерческим способом". При этом две страны наиболее удалены от всех имеющихся сейчас источников газа, а альтернативные маршруты, обсуждаемые Еврокомиссией для доставки газа в регионы Центральной Европы с запада на север или юг, ограничены с технической точки зрения. А увеличение транспортных мощностей требует новых инвестиций, отметила министр.

Сакова также сообщила о проблеме высоких транзитных тарифов. При этом отметила сложность тарифообразования на южном коридоре, который пересекает Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину. "С точки зрения газовых трейдеров, это очень сложное решение для реализации, поскольку им приходится покупать пропускную способность на каждой пограничной точке одновременно. Сбой на одной пограничной точке достаточен, чтобы сделать остальную пропускную способность непригодной для использования", - заметила министр.

По ее словам, с ЕК были обсуждены и цены на газ, которые выросли после прекращения украинского транзита, а очередной рост был зафиксирован после атак на украинские газовые месторождения, что вынудило Украину покупать газ на европейском газовом рынке.

"Я твердо верю, что Еврокомиссии в ближайшие недели удастся предложить ряд мер, которые фактически сделают цены на энергоносители и газ более доступными для промышленности и домохозяйств. Вышеупомянутый рост цен на газ - не единственная проблема в Европе. Другая проблема - это физическая нехватка газа в Европе", - заявила министр экономики Словакии.

Она также сообщила, что призвала ЕК пересмотреть правила заполнения подземных газовых хранилищ до 90% к ноябрю. По ее мнению, нужно иметь четкие правила, когда и в каком объеме какая страна закупает газ, иначе одномоментные закупки поднимут цену на газ до максимума.