ЦБ считает, что ослаблению рубля могло способствовать снижение продаж валютной выручки рядом компаний

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ослаблению курса рубля могло способствовать снижение продаж валютной выручки отдельными компаниями, которым предстояло погасить валютные кредиты, это разовый фактор, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам сентябрьского заседания совета директоров.

"Рубль ослаб после существенного укрепления в предыдущие месяцы. Участники согласились, что ослабление рубля является одним из проявлений смягчения денежно-кредитных условий, в том числе корректировки ожиданий участников рынка относительно траектории ключевой ставки. Кроме того, участники отметили, что влияние на динамику курса оказали и разовые, в том числе сезонные, факторы, а также ухудшение геополитических настроений", - говорится в документе.

Среди сезонных факторов, повлиявших на динамику курса, ЦБ отмечает рост спроса на иностранную валюту для туристических поездок и авансовых платежей за будущий импорт ряда непродовольственных товаров.

"Участники согласились, что основное влияние произошедшего с начала года укрепления рубля на инфляцию уже реализовалось. Ослабление рубля в августе - начале сентября не несет значимых рисков для динамики цен, поскольку текущие уровни курса находятся в нижней части диапазона его изменений за последние два года", - подчеркивает регулятор.