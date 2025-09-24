Банк России отметил снижение качества кредитного портфеля банков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России видит ухудшение качества кредитного портфеля банков и рост числа реструктуризаций долгов крупных и средних компаний, но этот тренд не влияет на потенциал кредитования: банки сформировали достаточный объем резервов и запаса капитала для покрытия потенциальных потерь.

Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки 12 сентября.

Участники обсуждения отметили, что качество кредитного портфеля несколько снизилось. Однако это по-прежнему не влияет на потенциал кредитования, отмечает ЦБ.

Долговая нагрузка у малых и средних компаний, а также у ряда крупных компаний немного выросла. В последние месяцы также увеличилось количество реструктуризаций задолженности крупных и средних компаний. При этом оно было ниже значений весны 2025 года, когда наблюдался пик реструктуризаций в этом году.

Участники отметили, что ожидаемые потери по ссудам покрыты резервами и у банков есть достаточный запас капитала.