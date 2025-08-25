Поиск

ЦБ может ограничить бонусы менеджменту банков при ухудшении финположения

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ думает над ограничением бонусов менеджменту банков при ухудшении финансового положения организаций и внедрением механизма возврата таких выплат, говорится в докладе регулятора о развитии банковского регулирования и надзора.

"Во втором полугодии 2025 года планируем подготовить концепцию ограничения выплаты бонусов менеджменту при ухудшении финансового положения кредитной организации. Кроме того, планируем оценить возможность внедрения механизма clawback (возврат бонусов, выплаченных менеджменту)", - отмечает ЦБ.

График реализации этих планов будет определен дополнительно.

Бонусы менеджменту банков могут быть ограничены в зависимости от качества плана восстановления финансовой устойчивости кредитной организации и реализации мер в стрессовом сценарии.

ЦБ напоминает, что в условиях санкций он временно обнулил надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость кредитных организаций и банковских групп. При этом были введены ограничения на выплату дивидендов и бонусов, если банк не соблюдает установленные надбавки. "Однако ограничения на выплаты из ФОТ пока отсутствуют. Мы разрабатываем дополнительные механизмы, чтобы повысить заинтересованность менеджмента в поддержании финансовой устойчивости банков", - подчеркивает регулятор.

