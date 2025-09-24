Решетников прогнозирует небольшое снижение инвестиций в основной капитал в 2026 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает небольшое снижение инвестиций в основной капитал в России в 2026 году на фоне высокой базы предыдущих лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства, на котором рассматривается макропрогноз министерства на 2025-2028 годы.

"По инвестициям в 2026 год ожидаем небольшое снижение (на 0,5% - ИФ) на фоне очень высоких результатов предыдущих лет", - сказал министр.

Он напомнил, что накопленный рост инвестиций за последние 4 года составил более 36% в реальном выражении.

"Уже в 2027 году рост инвестиций возобновится (на 3,8% - ИФ)", - заявил Решетников.