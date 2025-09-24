Oracle хочет разместить облигации на $15 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp. планирует разместить в США облигации инвестиционного уровня на $15 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Разработчик программного обеспечения продаст семь выпусков бумаг, включая 40-летние. В отношении последних предварительно обсуждается прайсинг примерно на 1,65 процентного пункта выше, чем у казначейских облигаций с аналогичным сроком обращения.

Привлеченный капитал может быть направлен на финансирование капитальных вложений, будущих инвестиций или приобретений либо на другие общекорпоративные цели, включая выплату долга.

Над размещением работают Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет Oracle потратит сотни миллиардов долларов на аренду и электроснабжение дата-центров, отмечает агентство.

Акции компании дешевеют на 1,4% в ходе предварительных торгов в среду.



