В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп позже на этой неделе подпишет сделку по соцсети TikTok, сообщили в понедельник в Белом доме.

"Президент подпишет соглашение позже на этой неделе в какой-то момент", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что благодаря сделке данные американских пользователей будут "безопасно храниться в США", и у Китая не будет к ним доступа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп намерен на этой неделе одобрить соглашение. Согласно агентству, американская Oracle Corp. в рамках готовящейся сделки по продаже соцсети TikTok консорциуму американских инвесторов воссоздаст алгоритм ее работы и обеспечит безопасность его функционирования в США.

В минувшую пятницу Трамп провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер тогда отметил, что им удалось добиться успеха по ряду вопросов, в том числе по TikTok.