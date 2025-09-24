Минфин незначительно снизил прогноз поступления дивидендов в бюджет-2025

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в федеральный бюджет 2025 года.

Согласно поправкам в закон о бюджете, подготовленным Минфином, по этой статье теперь ожидаются поступления в размере 793,3 млрд рублей против 812,8 млрд в действующей редакции. Таким образом, прогноз сокращен на 19,55 млрд рублей. В результате он практически вернулся к той цифре, которая и была заложена в бюджет-2025 изначально, до первых, весенних поправок по ходу его исполнения (786,4 млрд руб.).

Оценки Минфина учитывают поступления от крупнейшего плательщика, Сбербанка, чьи акции числятся на балансе Фонда национального благосостояния.

Поступления дивидендов в проекте бюджета на новую трехлетку прогнозируются в размере 703 млрд, 765,2 млрд и 829,2 млрд руб. соответственно. В действующем законе о бюджете, где 2026 г. является частью планового периода, поступления на следующий год оценивались несколько оптимистичнее (на 90,2 млрд руб. больше), а на 2027 год - напротив, скромнее (на 62,2 млрд руб. меньше).