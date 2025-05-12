Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Речь идет об увеличении дефицита бюджета с 0,5% ВВП до 1,7%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму пакет поправок у закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", которым предусматривается увеличение дефицита бюджета в текущем году с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.

Законопроект № 914321-8 подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития на 2025 год и исполнения бюджета за истекший период года, сообщал ранее Минфин. Показатели планового периода 2026-2027 годов не меняются.

Объем прогнозируемого ВВП и уровень инфляции, на базе которых определяются основные характеристики бюджета, увеличены с 214,575 трлн рублей до 221,861 трлн рублей и с 4,5% до 7,6%, соответственно.

Дефицит бюджета в 2025 году, по уточненным параметрам, планируется в размере 3 трлн 792,4 млрд рублей, или 1,7% ВВП. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1 трлн 173,4 рублей, или 0,5% ВВП.

Доходы бюджета в 2025 году снижены до 38 трлн 506,2 млрд рублей (или 17,4% ВВП) с 40 трлн 296,1 млрд рублей. Расходы, напротив, увеличиваются до 42 трлн 298,673 млрд рублей с 41 трлн 469,5 млрд рублей. Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, увеличение расходов произведено в рамках бюджетного правила - на уровень прироста ненефтегазовых доходов, который ожидается в размере 829 млрд рублей (в целом они составят 30 трлн 188,8 млрд рублей, или 13,6% ВВП).

Министр также пояснял, что поправки связаны, в основном, с изменением цены на нефть (Минэкономразвития в базовом сценарии понизило прогноз среднегодовой цены марки Brent в 2025 году до $68,0 за баррель с $81,7 за баррель), в результате чего нефтегазовые доходы сократились на 2,6 трлн рублей и планируются в размере 8 трлн 317,4 млрд рублей (или 3,7% ВВП).

Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2026 года повышен с 29,386 трлн рублей до 30,620 трлн рублей, внешнего - понижен до $59,9 млрд с $61,1 млрд. Силуанов пояснял, что никаких дополнительных объемов заимствований в связи с изменением параметров бюджета не предполагается.

В 2025 году предусматривается также использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 447 млрд рублей, хотя изначально законом о бюджете планировалось снижение его использования до символических 600 млн рублей. При этом планировалось его пополнение на 1,8 трлн рублей.

Силуанов отмечал, что весенние поправки в бюджет "предварительные, первоочередные", окончательные будут осенью. "Соответственно, мы входим в обычный нормальный режим бюджетного процесса, когда весной и осенью мы корректируем бюджет", - сказал он. Последние годы изменения в текущий бюджет не проводились через парламент, точечные корректировки, необходимые для приоритизации расходов бюджета, утверждались на уровне профильной комиссии, которая состоит из представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства. В 2024 году через парламент проводились поправки, связанные с обеспечением реализации предложений президента.