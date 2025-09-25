Поиск

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала рассмотреть предложение главы ВТБ Андрея Костина признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов.

"У нас в июле этого года был принят закон о платформенной экономике, но все признали, что он был принят в достаточно сыром виде. И все ожидают, что осенью появятся некие поправки, тем более что в этом законе вопросы финансовой деятельности практически мало нашли отражения. Так вот, у меня есть предложение: финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк и, может быть, только Сбербанку уступают", - заявил Костин, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Набиуллина обещала эту идею обсудить. "Мы ваше предложение обязательно рассмотрим, оно такое несколько неожиданное. Но даже без учета этого предложения хочу сказать, что мы сейчас активно работаем с банковским сообществом и с маркетплейсами для того, чтобы конкретизировать подходы, когда будут равные условия для конкуренции на маркетплейсах. Я абсолютно согласна, что это принципиально важно. С одной стороны, не тормозить развитие маркетплейсов, конечно, ни в коем случае, и предоставление финансовых сервисов там, потому что это удобно для людей, но равные условия конкуренции должны быть. Ваши предложения обязательно рассмотрим", - сказала Набиуллина.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вопрос регуляторного арбитража между банками и финансовыми "дочками" маркетплейсов будет обсуждаться на площадке ГД или Ассоциации банков России.

"В ближайшее время узким кругом в таком закрытом режиме встретимся и обсудим спорные темы, чтобы выработать консолидированную позицию", - сказал Аксаков.

ВТБ ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Андрей Костин Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли
Ставка ЦБ РФ

Набиуллина отметила, что ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7231 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });