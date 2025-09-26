Поиск

ВТБ даст покупателям "Росгосстраха" больше времени на завершение сделки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ отказываться от продажи "Росгосстраха" (РГС) не планирует, даст потенциальным покупателям больше времени на завершение сделки, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"У нас нет никакого пока обновления статуса по "Росгосстраху". То есть мы даем шанс интересантам, пусть и не до 30 сентября, но более поздний срок, сделать обязывающее предложение и оплатить эту страховую компанию. Соответственно, поэтому можно сказать, что мы в этих переговорах будем чуть дольше, чем планировали. До 30 сентября сделка точно не будет совершена, но и отказываться от нее мы тоже пока не намерены, пока есть желание предоставить больше времени для потенциальных покупателей", - сказал Пьянов.

ВТБ считает предпочтительным вариантом с точки зрения финансового результата продажу "Росгосстраха" по балансовой стоимости или выше.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил 25 сентября, что на покупку "Росгосстраха" претендует компания "Балтийский лизинг", есть еще один-два потенциальных покупателя. "Балтийский лизинг"- один из кандидатов. Будет - не будет, не знаю. Они либо придут с предложением, либо нет", - сказал Костин. Он отметил, что если сделка не состоится, ВТБ оставит компанию в контуре группы, "потому что есть потребности в массовом страховании".

Пьянов ранее отмечал, что "потенциальным кандидатом на покупку РГС не является "СОГАЗ" и не является структура Сударикова (Сергей Судариков, считался одним из крупнейших бенефициаров группы "Регион" - ИФ). "Это не эти контрагенты, с кем мы ведем переговоры по продаже "Росгосстраха", они не были претендентами на участие в сделке и не участвовали в due diligence", - говорил первый зампред.

По оценке эксперта страхового рынка, рыночная оценка такого актива, как "Росгосстрах", может составлять 100 млрд рублей и более. В разговоре с "Интерфаксом" он напомнил, что на начальном этапе переговоров о возможной продаже в числе претендентов упоминались страховая компания "СОГАЗ", а также многопрофильная группа компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка - ГК "Регион". Позднее в список соискателей вошла группа компаний "Балтийский лизинг".

По словам собеседника агентства, "размеры бизнеса "Росгосстраха" и объем самой сделки, скорее всего, потребуют привлечения под нее значительного кредита покупателем, это может создать технические сложности для исполнения самой сделки".

В группу ВТБ входит сестринская компания по страхованию жизни "Росгосстрах жизнь", однако обсуждаемыми условиями сделки ее включение в контур сделки не предполагалось.

"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов банка "ФК Открытие" в декабре 2022 года. Менеджмент банка заявлял, что страховой бизнес не комплементарен ВТБ, однако группа не готова продавать актив по любой цене. Банку "ФК Открытие" принадлежало более 99% в капитале "Росгосстраха", миноритарным акционерам - менее 1%.

