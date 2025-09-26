Поиск

Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за I полугодие в 14,35 руб. на акцию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Татнефть" на прошедшем в заочной форме внеочередном собрании одобрили дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 14 октября.

Как сообщалось, рекомендации совета директоров не оправдали ожидания опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Консенсус (обновленный после публикации отчета по РСБУ) предполагал, что компания выплатит 21,5 рубля на акцию. Выплата 14,35 рубля на акцию соответствует 50% от чистой прибыли по РСБУ за полугодие (66,759 млрд рублей, снижение в 1,7 раза).

С 2018 года в "Татнефти" действует дивидендная политика, в соответствии с которой все свободные денежные средства, не используемые в инвестиционной деятельности или не направляющиеся на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов.

Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Однако в последние два года "Татнефть" была более щедрой на выплаты акционерам: на промежуточные дивиденды она направляла порядка 75% чистой прибыли по РСБУ за период. Традиционно первая промежуточная дивидендная выплата проводится по итогам 6 месяцев, затем - за третий квартал и финальные дивиденды.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.

