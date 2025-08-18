СД "Татнефти" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 14,35 рубля на акцию,

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 15 августа рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 рубля на акцию, сообщила компания.

Рекомендации не оправдали ожидания опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Консенсус (обновленный после публикации отчета по РСБУ) предполагал, что компания выплатит 21,5 рубля на акцию.

Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 24 сентября. Оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право участвовать в собрании, закрывается 30 августа.

"Запасной" датой проведения ВОСА на случай отсутствия кворума определено 30 сентября.

Чистая прибыль НК по РСБУ в I полугодии составила 66,759 млрд рублей, что в 1,7 раза ниже, чем годом ранее.

С 2018 года в "Татнефти" действует дивидендная политика, в соответствии с которой все свободные денежные средства, не используемые в инвестиционной деятельности или не направляющиеся на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов.

Целевой уровень дивидендов компании установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Однако в последние два года "Татнефть" была более щедрой на выплаты акционерам: на промежуточные дивиденды она направляла порядка 75% чистой прибыли по РСБУ за период. Традиционно первая промежуточная дивидендная выплата "Татнефти" проводится по итогам 6 месяцев, затем следуют выплаты за третий квартал и финальные дивиденды.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.