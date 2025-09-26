Поиск

Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили выплату дивидендов за I полугодие

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Санкт-Петербург" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2025 года в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

Всего на выплату дивидендов за I полугодие будут направлены 7,4 млрд рублей (30% чистой прибыли по МСФО).

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 октября.

В I полугодии 2025 года банк получил 24,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, акционеры кредитной организации проголосовали за погашение 460 тыс. обыкновенных акций, выкупленных в рамках buyback, в результате чего их общее количество снизится на 0,1%.

Всего у банка после погашения останется 445 368 521 обыкновенная акция. Его уставный капитал уменьшится тоже на 0,1% - до 465 468 521 рубля.

Как сообщалось, банк объявлял buyback летом 2024 года. Набсовет кредитной организации в июле 2024 года принял решение выкупить 20 млн обыкновенных акций. Программа buyback действовала с 29 июля 2024 года до 29 января 2025 года.

За 2024 год банк "Санкт-Петербург" с учетом промежуточных дивидендов выплатил по 56,98 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф". Всего на дивиденды банк направил 25,4 млрд рублей.

За 2023 год кредитная организация опять же с учетом промежуточных дивидендов выплатила 42,45 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,44 рубля на одну привилегированную. Общая сумма дивидендов составила 18,9 млрд рублей.

Сообщалось также, что в марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занимал 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

