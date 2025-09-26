Поиск

"ЛУКОЙЛ" в I полугодии снизил добычу нефти на 3,9%, переработку – на 1,1%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии текущего года добыл 2,2 млн баррелей нефтяного эквивалента углеводородов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

"Снижение объемов добычи преимущественно обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+", - пояснила НК.

Переработка нефти на собственных НПЗ по итогам I полугодия 2025 года составила 26,1 млн т по сравнению с 26,4 млн т в I полугодии 2024 года (на 1,1% меньше).

Снижение объёма переработки в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ Группы.

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал календарь решений по ставке на 2026 год

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

