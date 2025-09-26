"ЛУКОЙЛ" в I полугодии снизил добычу нефти на 3,9%, переработку – на 1,1%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии текущего года добыл 2,2 млн баррелей нефтяного эквивалента углеводородов, что на 3,9% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

"Снижение объемов добычи преимущественно обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+", - пояснила НК.

Переработка нефти на собственных НПЗ по итогам I полугодия 2025 года составила 26,1 млн т по сравнению с 26,4 млн т в I полугодии 2024 года (на 1,1% меньше).

Снижение объёма переработки в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ Группы.