Кириенко заявил о мировом лидерстве "Росатома" в атомной отрасли

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 80% всех сооружаемых в третьих странах атомных реакторов - это "Росатом", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Росатом" - абсолютный мировой лидер на сегодня, бесспорно это признают все наши коллеги в мире. Более 80% всех сооружаемых в третьих странах атомных реакторов - это сегодня "Росатом", - сказал Кириенко журналистам в субботу на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Абсолютно первое место по количеству одновременно сооружаемых реакторов: 30 атомных блоков сооружает сегодня "Росатом" в России и за пределами РФ. Абсолютное мировое первенство", - добавил он.

Ранее Кириенко сообщил, что на "Мировую атомную неделю", которая проходит в Москве с 25 по 28 сентября, приехали представители 118 стран-партнеров.

Росатом Сергей Кириенко
