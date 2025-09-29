Поиск

Разработчик видеоигр Electronic Arts может быть продан консорциуму инвесторов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Electronic Arts Inc., разработчик популярных видеоигр Madden NFL и Battlefield, может быть продан группе американских инвесторов при участии Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, компания ведет переговоры с Silver Lake Management, государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), и Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Сделка может стать крупнейшим в истории поглощением с привлечением заемных средств.

По данным Bloomberg, JPMorgan Chase & Co. работает над финансированием по поручению потенциальных покупателей.

Саудовский PIF активно инвестирует в сектор видеоигр. В том числе фонду уже принадлежит почти 10% акций Electronic Arts, а ранее в этом году он за $3,5 млрд приобрел подразделение Niantic, которое в том числе выпустило популярную мобильную игру Pokemon Go.

Electronic Arts входит в число ведущих независимых разработчиков видеоигр в США. Капитализация компании с начала года подскочила на треть, до $48,4 млрд.

Два года назад Microsoft Corp. приобрела Activision, создателя серии игр Call of Duty, за $69 млрд.

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд

