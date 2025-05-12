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Наследный принц Саудовской Аравии запустил ИИ-компанию при суверенном фонде страны

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о запуске ИИ-компании Humain, говорится в сообщении суверенного фонда (Public Investment Fund, PIF) - собственника новой структуры.

Humain будет предлагать широкий спектр ИИ-услуг, продуктов и инструментов, в том числе дата-центры, облачную инфраструктуру, продвинутые ИИ-модели и решения.

Компания также будет оптимизировать различные инициативы в области дата центров, закупать аппаратное обеспечение и ускорять внедрение ИИ-технологий, выступая региональным и мировым ИИ-хабом для стратегических отраслей, включая энергетику, здравоохранение, обрабатывающую промышленность и финансовые услуги.

Председателем совета директоров Humain будет сам Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд Саудовская Аравия Humain
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