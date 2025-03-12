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Саудовская Scopely купит разработчика видеоигры Pokemon Go за $3,5 млрд

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Саудовская компания Scopely Inc. достигла соглашения с американской Niantic Inc. о покупке ее бизнеса по разработке видеоигр, которое в том числе выпустило популярную мобильную игру Pokemon Go.

Как говорится в пресс-релизе компаний, сумма сделки составит $3,5 млрд. Scopely, принадлежащая подразделению суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), также получит права на игры Pikmin Bloom и Monster Hunter Now.

Niantic была выделена из Google, которая принадлежит Alphabet Inc., в 2015 году. Ее главный исполнительный директор и основатель Джон Хэнки работал в области спутниковой картографии, прежде чем возглавить подразделение продуктов Google Geo. В 2024 году компания получила выручку в сегменте видеоигр в размере $1 млрд, число ежемесячно активных пользователей ее игр составляет около 30 млн.

Niantic получила известность как разработчик игры Pokemon Go, вышедшей в 2016 году и сразу ставшей мировым бестселлером. По данным самой компании, Pokemon Go является самым скачиваемым и прибыльным приложением дополненной реальности в истории. Игра заключается в том, чтобы гулять с интерактивной картой и искать покемонов.

Однако затем у компании возникли проблемы, и в 2022-2023 гг. она вынуждена была пойти на сокращение штата и отказа от ряда игр, находившихся на стадии разработки. В 2022 году Niantic закрыла игру Harry Potter: Wizards Unite, которая была выпущена в 2019 году.

Scopely Public Investment Fund Niantic Pokemon Go Саудовская Аравия США
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