Поиск

Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре неожиданно увеличился до 95,5 пункта

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре увеличился до 95,5 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии.

В августе, согласно пересмотренным данным, индикатор составлял 95,3 пункта, а не 95,2 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на ранее объявленном августовском уровне, по данным Trading Economics.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в этом месяце понизился до минус 10,3 пункта с минус 10,2 пункта в августе, в сфере услуг - до 3,6 пункта с 3,8 пункта.

Индикатор потребительского доверия в сентябре увеличился до минус 14,9 пункта с минус 15,5 пункта в августе.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев снизился до 24 пунктов с 25,8 пункта месяцем ранее.

Европейская комиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета в Госдуму

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });