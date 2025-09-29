Сводный индекс доверия в еврозоне в сентябре неожиданно увеличился до 95,5 пункта

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре увеличился до 95,5 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии.

В августе, согласно пересмотренным данным, индикатор составлял 95,3 пункта, а не 95,2 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на ранее объявленном августовском уровне, по данным Trading Economics.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в этом месяце понизился до минус 10,3 пункта с минус 10,2 пункта в августе, в сфере услуг - до 3,6 пункта с 3,8 пункта.

Индикатор потребительского доверия в сентябре увеличился до минус 14,9 пункта с минус 15,5 пункта в августе.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев снизился до 24 пунктов с 25,8 пункта месяцем ранее.