Еврокомиссия одобрила покупку Versace модным домом Prada за $1,4 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор Евросоюза, одобрила сделку, в рамках которой итальянский дом моды Prada приобретает бренд Versace у Capri Holdings.

"Комиссия пришла к выводу, что указанная сделка не вызывает опасений в плане конкуренции, учитывая ограниченное положение компаний на рынке в результате предлагаемого слияния. Заявленная сделка была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры проверки слияний", - говорится в пресс-релизе ЕК,

Сделка была объявлена в апреле, её закрытие ожидается во втором полугодии текущего года. Стоимость Versace была оценена в $1,375 млрд.

Capri, которой также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo, приобрела Versace в 2018 году за 1,8 млрд евро.

Акции Capri прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник.