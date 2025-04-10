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Prada покупает Versace у Capri с оценкой на уровне $1,38 млрд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada договорился о покупке бренда Versace у Capri Holdings с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $1,375 млрд, говорится в сообщении покупателя.

Закрытие сделки ожидается во втором полугодии текущего года.

Prada профинансирует ее за счет привлечения нового долга на 1,5 млрд евро.

Capri, которой также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo, приобрела Versace в 2018 году за 1,8 млрд евро.

Акции Capri прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг.


Prada Versace Capri Holdings Capri
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